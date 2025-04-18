Под Красноярском произошел разлив нефтепродуктов
Авария с опрокидыванием бензовоза и последующим разливом нефтепродуктов произошла в в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом заявили в Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
По данным ведомства, бензовоз перевозил 24 тонны дизельного топлива. После ДТП на место направились инспекторы Росприроднадзора.
«Разлив нефтепродуктов подтвердился, на рельеф местности попало 14 тонн дизельного топлива», - подчеркнули в ведомстве.
По данным специалистов, площадь загрязнения - 71 квадратный метр. Эксперты отобрали пробы почвы для анализа.
Ранее в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов на площади 2000 «квадратов» после утечки на участке магистрального нефтепровода, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по «Звездным войнам»
- В Челябинской области произошел пожар на складе лакокрасочной продукции
- СМИ: Raiffeisen приостановила продажу подразделения в России
- Под Красноярском произошел разлив нефтепродуктов
- ЦБ сообщил о случаях выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов
- Синоптик Тишковец предупредил о рекордно теплой Пасхе в Москве
- В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
- Джоанна Стингрей мечтает преподавать музыкальное продюсирование в России
- В Белгородской области два бойца самообороны погибли из-за атаки БПЛА
- Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда в НХЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru