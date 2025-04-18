Под Красноярском произошел разлив нефтепродуктов

Авария с опрокидыванием бензовоза и последующим разливом нефтепродуктов произошла в в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом заявили в Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

По данным ведомства, бензовоз перевозил 24 тонны дизельного топлива. После ДТП на место направились инспекторы Росприроднадзора.

«Разлив нефтепродуктов подтвердился, на рельеф местности попало 14 тонн дизельного топлива», - подчеркнули в ведомстве.

По данным специалистов, площадь загрязнения - 71 квадратный метр. Эксперты отобрали пробы почвы для анализа.

Ранее в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов на площади 2000 «квадратов» после утечки на участке магистрального нефтепровода, пишет 360.ru.

