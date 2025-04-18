ЦБ сообщил о случаях выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов

Центробанк РФ выявил случаи выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов.

На данный момент в подобном были замечены шесть банков, два из них являются системно значимыми, передает «Коммерсант».



Названия банков не уточняются, но каждый из них получил требование изменить подходы к информированию клиентов.

Обмануть гражданам финансовым организациям удается при дистанционном заключении договора. Работники банка либо озвучивают не все условия, либо говорят не очень понятно, чтобы запутать клиента. Человек думает, что берет обычный кредит, а на деле это оказывается микрозайм на худших условиях.