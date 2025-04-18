ЦБ сообщил о случаях выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов

Центробанк РФ выявил случаи выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов.

На данный момент в подобном были замечены шесть банков, два из них являются системно значимыми, передает «Коммерсант».

Названия банков не уточняются, но каждый из них получил требование изменить подходы к информированию клиентов.

Обмануть гражданам финансовым организациям удается при дистанционном заключении договора. Работники банка либо озвучивают не все условия, либо говорят не очень понятно, чтобы запутать клиента. Человек думает, что берет обычный кредит, а на деле это оказывается микрозайм на худших условиях.

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До этого сообщалось, что большинство граждан, установивших самозапрет на кредиты в первый месяц работы сервиса, выбрали вариант полного запрета.

По данным регулятора, полный отказ от получения кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО), как дистанционно, так и лично, предпочли около 92% граждан.

Отмечается, что у 44% установивших самозапрет, в настоящее время нет каких-либо действующих кредитных обязательств, а у 26% их них таких обязательств вовсе никогда не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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