ЦБ сообщил о случаях выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов
Центробанк РФ выявил случаи выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов.
На данный момент в подобном были замечены шесть банков, два из них являются системно значимыми, передает «Коммерсант».
Названия банков не уточняются, но каждый из них получил требование изменить подходы к информированию клиентов.
Обмануть гражданам финансовым организациям удается при дистанционном заключении договора. Работники банка либо озвучивают не все условия, либо говорят не очень понятно, чтобы запутать клиента. Человек думает, что берет обычный кредит, а на деле это оказывается микрозайм на худших условиях.
До этого сообщалось, что большинство граждан, установивших самозапрет на кредиты в первый месяц работы сервиса, выбрали вариант полного запрета.
По данным регулятора, полный отказ от получения кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО), как дистанционно, так и лично, предпочли около 92% граждан.
Отмечается, что у 44% установивших самозапрет, в настоящее время нет каких-либо действующих кредитных обязательств, а у 26% их них таких обязательств вовсе никогда не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Запорожской областью сбили более 40 БПЛА
- Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по «Звездным войнам»
- В Челябинской области произошел пожар на складе лакокрасочной продукции
- СМИ: Raiffeisen приостановила продажу подразделения в России
- Под Красноярском произошел разлив нефтепродуктов
- ЦБ сообщил о случаях выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов
- Синоптик Тишковец предупредил о рекордно теплой Пасхе в Москве
- В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
- Джоанна Стингрей мечтает преподавать музыкальное продюсирование в России
- В Белгородской области два бойца самообороны погибли из-за атаки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru