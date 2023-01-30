Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Взрывы прогремели в городе Очакове Николаевской области Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

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«В Очакове на Николаевщине слышны взрывы», — пишет издание «Общественное».

Кроме того, по данным СМИ, хлопки были слышны в Херсоне.

Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в ряде областей на юге Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, о возможной опасности предупредили жителей Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской областей и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыУкраина
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