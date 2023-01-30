Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Взрывы прогремели в городе Очакове Николаевской области Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
«В Очакове на Николаевщине слышны взрывы», — пишет издание «Общественное».
Кроме того, по данным СМИ, хлопки были слышны в Херсоне.
Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее в ряде областей на юге Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, о возможной опасности предупредили жителей Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской областей и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru