Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Москва за год снизила выбросы парниковых газов более чем на 1 млн тонн В метро на турникетах протестируют Систему быстрых платежей На территории мусороперерабатывающего завода обнаружен ящик с надписью «снаряды для гаубицы» В церкви на Новой Басманной улице реставраторы раскрыли живопись 18-го века Телеведущему Николаю Дроздову предстоит долгий процесс восстановления Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье