Украинская армия лишилась штаба и центра связи в Угледаре из-за Starlink

Украинские Вооруженные силы лишились штаба и центра связи в Угледаре в результате попадания высокоточного снаряда «Краснополь» калибра 152 миллиметра ВС России, сообщает RT.

Рогозин заявил о захвате терминалов Starlink в ДНР

Полевой штаб Украины был обнаружен благодаря выявленной антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink. После удара со стороны российских войск было выведено из строя специальное оборудование для приема и отправки зашифрованных данных.

Спутниковая связь Starlink Илона Маска помогает украинским военным получать большой объем информации и общаться, заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры