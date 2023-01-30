Украинская армия лишилась штаба и центра связи в Угледаре из-за Starlink
Украинские Вооруженные силы лишились штаба и центра связи в Угледаре в результате попадания высокоточного снаряда «Краснополь» калибра 152 миллиметра ВС России, сообщает RT.
Полевой штаб Украины был обнаружен благодаря выявленной антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink. После удара со стороны российских войск было выведено из строя специальное оборудование для приема и отправки зашифрованных данных.
Спутниковая связь Starlink Илона Маска помогает украинским военным получать большой объем информации и общаться, заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН.
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