СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях Украины

В ночь на пятницу в Киеве и некоторых регионах на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу, напоминает «Свободная пресса».

По данным украинского «24 канала», хлопки в Днепропетровской и Сумской областях произошли во время тревоги.

Как сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале, в городе есть повреждения из-за атаки беспилотников. Какие объекты пострадали, не уточняется, пишет РИА ФАН.

