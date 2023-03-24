СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях Украины
Взрывы прогремели в Днепропетровской и Сумской областях Украины.
В ночь на пятницу в Киеве и некоторых регионах на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу, напоминает «Свободная пресса».
По данным украинского «24 канала», хлопки в Днепропетровской и Сумской областях произошли во время тревоги.
Как сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале, в городе есть повреждения из-за атаки беспилотников. Какие объекты пострадали, не уточняется, пишет РИА ФАН.
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