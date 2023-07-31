Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
31 июля 202322:43
В городе Купянск Харьковской области произошли взрывы, пишет украинское издание «Страна».
Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет. Власти региона пока не прокомментировали происшествие.
В Харьковской области вечером в понедельник объявили воздушную тревогу. Сигнал прозвучал в 21:41 мск.
В Днепре (бывший Днепропетровск) 28 июля прогремели взрывы. Президент Владимир Зеленский заявил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
- Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ
- Рогов заявил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
- Госдеп подтвердил начало переговоров о гарантиях безопасности Украине
- Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
- «Спартак» обыграл «Балтику» во втором туре РПЛ
- Хорватия разрешила Украине использовать свои порты для экспорта зерна
- Минпромторг опроверг исключение Jagermeister из списка параллельного импорта
- Центробанк спрогнозировал годовую инфляцию на уровне 5%
- La Nueva Espana: Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом на севере Испании
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru