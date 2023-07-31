Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В городе Купянск Харьковской области произошли взрывы, пишет украинское издание «Страна».

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Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет. Власти региона пока не прокомментировали происшествие.

В Харьковской области вечером в понедельник объявили воздушную тревогу. Сигнал прозвучал в 21:41 мск.

В Днепре (бывший Днепропетровск) 28 июля прогремели взрывы. Президент Владимир Зеленский заявил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывХарьковУкраина

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