Путин подписал закон о поступлении в вуз без ЕГЭ только на схожую программу
Глава государства Владимир Путин подписал закон о поступлении в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ, сообщает RT.
Согласно инициативе, абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступить в высшее учебное заведение по результатам вступительных испытаний, если совпадает направление обучения.
В противном случае будет необходимо сдавать ЕГЭ.
Ранее стало известно, что в России могут ввести совмещенный ЕГЭ по физике и информатике. Как отметил глава Минцифры Максут Шадаев, «жертвовать физикой чревато», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru