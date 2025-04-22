Путин подписал закон о поступлении в вуз без ЕГЭ только на схожую программу

Глава государства Владимир Путин подписал закон о поступлении в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ, сообщает RT.

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Согласно инициативе, абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступить в высшее учебное заведение по результатам вступительных испытаний, если совпадает направление обучения.

В противном случае будет необходимо сдавать ЕГЭ.

Ранее стало известно, что в России могут ввести совмещенный ЕГЭ по физике и информатике. Как отметил глава Минцифры Максут Шадаев, «жертвовать физикой чревато», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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