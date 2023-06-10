На Украине сообщили о взрывах в Одессе
10 июня 202301:19
Звуки взрывов прогремели в Одессе. Об этом сообщила городская газета «Думская».
По данным Telegram-канала «Политика страны», населенный пункт атаковали беспилотники. Сообщается о работе средств противовоздушной обороны.
Как пишут местные СМИ, в Одессе был слышен сильный взрыв, после которого «в домах вылетели окна».
Ранее в некоторых областях на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу. В контролируемом Киевом Запорожье прозвучала серия взрывов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru