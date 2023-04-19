Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
19 апреля 202321:52
В городе Днепропетровск (Днепр) вечером 19 апреля прозвучали взрывы, передают украинские СМИ.
Сообщается, что в регионе звучит воздушная тревога. Местных жителей предупредили об угрозе атаки с воздуха.
По данным СМИ, в офисе президента Владимира Зеленского призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Также сирены звучат на подконтрольных Киеву территориях Донецкой республики и Запорожской области.
В Москве 9 марта прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Причиной стал взлом серверов радиостанций и телеканалов, отмечает «Радиоточка НСН».
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru