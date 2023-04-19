Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Сообщается, что в регионе звучит воздушная тревога. Местных жителей предупредили об угрозе атаки с воздуха.

По данным СМИ, в офисе президента Владимира Зеленского призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Также сирены звучат на подконтрольных Киеву территориях Донецкой республики и Запорожской области.

В Москве 9 марта прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Причиной стал взлом серверов радиостанций и телеканалов, отмечает «Радиоточка НСН».

