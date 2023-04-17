В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
17 апреля 202316:15
Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что сигнал тревоги в регионах прозвучал в 15:44 мск. Других подробностей не приводится.
Ранее, 13 апреля, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Отмечалось, что до этого сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве, Киевской, Полтавской и Черкасской областях, сообщает «Радиоточка НСН».
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru