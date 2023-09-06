Украинские СМИ сообщили о взрывах и работе ПВО в Киеве
6 сентября 202307:12
Взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, утром 6 сентября в стране объявили воздушную тревогу, пишет RT.
«В Киеве слышны взрывы», — сообщает издание «Зеркало недели».
В свою очередь, Telegram-канал «ТСН.ua» пишет, что в сторону Киева направлялись ракеты, в городе работала система противовоздушной обороны.
Действия ПВО в Киеве подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал горожан оставаться в укрытиях, отмечает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru