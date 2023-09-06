Украинские СМИ сообщили о взрывах и работе ПВО в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

Мощный взрыв произошел в Одессе

По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, утром 6 сентября в стране объявили воздушную тревогу, пишет RT.

«В Киеве слышны взрывы», — сообщает издание «Зеркало недели».

В свою очередь, Telegram-канал «ТСН.ua» пишет, что в сторону Киева направлялись ракеты, в городе работала система противовоздушной обороны.

Действия ПВО в Киеве подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал горожан оставаться в укрытиях, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывыКиевУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры