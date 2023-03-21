Рогов: Мощный взрыв произошёл в подконтрольном Киеву Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил о мощном объёмном взрыве, который прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Рогов рассказал подробности взрыва автомобиля в Мелитополе

По его словам, после была объявлена воздушная тревога.

«По предварительной информации, взрыв, который слышали запорожцы, был в Вольнянске - ближайшем пригороде областного центра», - позже уточнил Рогов.

Он указал, что в этом городе расположены командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады и подразделения ПВО ВСУ.

Ранее в Черниговской области в учебном центре «Десна» Сухопутных сил Украины четыре украинских танкиста взорвались вместе с танком, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПроисшествиеСпецоперацияУкраинаВзрыв

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