Рогов: Мощный взрыв произошёл в подконтрольном Киеву Запорожье

По его словам, после была объявлена воздушная тревога.

«По предварительной информации, взрыв, который слышали запорожцы, был в Вольнянске - ближайшем пригороде областного центра», - позже уточнил Рогов.

Он указал, что в этом городе расположены командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады и подразделения ПВО ВСУ.

Ранее в Черниговской области в учебном центре «Десна» Сухопутных сил Украины четыре украинских танкиста взорвались вместе с танком, сообщает «Свободная пресса».