Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ

Собеседник издания назвал Царева «абсолютно законной целью». Отмечается, что на Украине политика внесли в «список предателей».

В настоящее время детали операции и задействованные в ней лица не разглашаются.

О покушении на Царева стало известно утром в пятницу, 27 октября. Родные политика рассказали, что в него дважды выстрелили из пистолета на территории санатория в Ялте.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля, передает «Радиоточка НСН».

