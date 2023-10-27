Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ

Организатором покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева была Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Украинская правда».

СМИ: Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец

Собеседник издания назвал Царева «абсолютно законной целью». Отмечается, что на Украине политика внесли в «список предателей».

В настоящее время детали операции и задействованные в ней лица не разглашаются.

О покушении на Царева стало известно утром в пятницу, 27 октября. Родные политика рассказали, что в него дважды выстрелили из пистолета на территории санатория в Ялте.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеСБУУкраинаОлег Царев

Горячие новости

Все новости

партнеры