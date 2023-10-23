СМИ: Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец
Целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла Дарья Дугина, был её отец, философ Александр Дугин.
Газета Washington Post, со ссылкой на американские и украинские правительственные источники, сообщает, что операция была проведена Службой безопасности Украины.
«По признанию официальных лиц, целью был отец Дугиной Александр Дугин», - пишет издание.
Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Следственный комитет РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru