Украинские семьи попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных Западом

По его словам, с апреля текущего года поступили обращения от «нескольких десятков украинских матерей и семей». По их словам, Киев намекал им «на наличие у них проблем некоего политического измерения».

Как отметил дипломат, Москва стремится разобраться в каждом конкретном случае. Обращения по вопросу возвращения несовершеннолетних, по его словам, продолжают поступать.

20 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вернуть украинских детей на родину, когда условия там будут безопасными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

