Украинские семьи попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных Западом

Десятки семей на Украине, которые проживают в странах Запада, обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь в возвращении отобранных службами этих государств детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ Григория Лукьянцева.

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По его словам, с апреля текущего года поступили обращения от «нескольких десятков украинских матерей и семей». По их словам, Киев намекал им «на наличие у них проблем некоего политического измерения».

Как отметил дипломат, Москва стремится разобраться в каждом конкретном случае. Обращения по вопросу возвращения несовершеннолетних, по его словам, продолжают поступать.

20 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вернуть украинских детей на родину, когда условия там будут безопасными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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