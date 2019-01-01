Визит на Донбасс. Зеленский в поиске

«Он поехал туда потому, что стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Потому, если бы он не ознакомился с ситуацией в самом начале своей каденции, можно было бы ставить вопрос. А тут никаких вопросов нет - на передовой побывал, посмотрел. Тем более сейчас от него требуются ответы на вопросы, на которые он не отвечал во время избирательной кампании, в том числе в том, что касается окончания войны с Россией. Однозначных ответов не было. Сейчас он поехал посмотреть своими глазами, то, что называется рекогносцировка на местности. Пиара практически не было, характерных для него легких комментариев. Он знакомился с ситуацией, чтобы быть уверенным в тех предложениях, которые намерен делать», - сказал эксперт.

Тем не менее, полагает эксперт, пока сложно сказать, какими могут быть эти предложения.

«Его решения будут зависеть от настроений украинского народа. Если смотреть сиюминутно, они неоднозначные, но стратегически они остаются неизменными: территориальная целостность Украины, суверенитет, возвращение Крыма и Донбасса», - подчеркнул политолог.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский и российский сенатор Андрей Климов в эфире НСН оценили шансы нового главы Украины наладить отношения с Крымом и остальной Россией.

