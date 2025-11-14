В Белгородской области трое мирных жителей пострадали при атаках дронов

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Грайвороне беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. Его доставили в местную центральную районную больницу, после чего планируется перевод в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль полностью сгорел.

Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

Еще два случая зафиксированы в Волоконовском округе. В селе Волчья Александровка две женщины обратились за медпомощью после детонации FPV-дрона. Врачи оказали им необходимое лечение, дальнейшее восстановление они продолжат амбулаторно.

Ранее губернатор сообщал, что пострадали жители хутора Бочанка и села Волчья Александровка, ставшие жертвами аналогичных атак, передает «Радиоточка НСН».

