В Белгородской области трое мирных жителей пострадали при атаках дронов
В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Грайвороне беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. Его доставили в местную центральную районную больницу, после чего планируется перевод в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль полностью сгорел.
Еще два случая зафиксированы в Волоконовском округе. В селе Волчья Александровка две женщины обратились за медпомощью после детонации FPV-дрона. Врачи оказали им необходимое лечение, дальнейшее восстановление они продолжат амбулаторно.
Ранее губернатор сообщал, что пострадали жители хутора Бочанка и села Волчья Александровка, ставшие жертвами аналогичных атак, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru