В Белгородской области трое мирных жителей пострадали при атаках дронов

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Грайвороне беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. Его доставили в местную центральную районную больницу, после чего планируется перевод в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль полностью сгорел.