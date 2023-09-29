В Белгородской области беспилотник сбросил бомбу на автомобили
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Происшествие произошло в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Дрон сбросил бомбу на припаркованные у жилого дома автомобили.
Пострадавших нет. Взрывной волной повредило два автомобиля, уточнил Гладков.
По данным Telegram-канала Shot, над территорией Брянской области в пятницу уничтожили самодельный беспилотник со взрывчаткой. Дрон был начинен пластидом, тротилом и шарикоподшипниками, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru