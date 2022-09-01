Украинская сторона задержала колонну миссии МАГАТЭ

«Первые машины… проехали дальше в направлении станции, но это не головная колонна, это не специалисты, которые должны выдать потом протоколы», — сказал он.

По словам Балицкого, миссия находится на нейтральной территории. Он также выразил надежду на то, что «европейского влияния им хватит для того, чтобы прорваться через украинскую сторону».

Ранее украинская компания «Энергоатом» сообщила о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье, напоминает RT. Так, миссия прибыла в город 31 августа около 15:00.

