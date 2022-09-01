Украинская сторона задержала колонну миссии МАГАТЭ

Власти Украины задержали часть колонны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на КПП в серой зоне. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 1».

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«Первые машины… проехали дальше в направлении станции, но это не головная колонна, это не специалисты, которые должны выдать потом протоколы», — сказал он.

По словам Балицкого, миссия находится на нейтральной территории. Он также выразил надежду на то, что «европейского влияния им хватит для того, чтобы прорваться через украинскую сторону».

Ранее украинская компания «Энергоатом» сообщила о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье, напоминает RT. Так, миссия прибыла в город 31 августа около 15:00.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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