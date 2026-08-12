В Госдуме объяснили желание Британии возобновить военные контакты с РФ

Стремление Великобритании восстановить военные контакты с Россией на высоком уровне напрямую связано с текущей обстановкой в зоне специальной военной операции. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что планы Киева и его западных кураторов на новое контрнаступление были сорваны после начала массированных ударов со стороны ВС РФ. По его словам, атаки вглубь российской территории, которые проводятся в том числе при участии англичан, не принесли ожидаемых результатов, а лишь привели к консолидации и ожесточению российского общества.

СМИ: Британия захотела возобновить военные контакты с РФ на высоком уровне

Колесник также подчеркнул, что о необходимости возобновления диалога с Москвой говорят не только в Британии, но и в Германии и Финляндии. Депутат напомнил, что российская сторона, согласно позиции президента Владимира Путина, не отказывается от контактов по мирному урегулированию и уже сделала свой шаг, ожидая теперь конкретных действий от оппонентов.

«Ждем от них ответного шага по части каких-то переговоров, ну и хотя бы каких-то расплывчатых предложений. Пока таких контактов нет», — заключил Колесник.

Посольство РФ ранее указало на антироссийский курс нового правительства Британии, которое возглавил Энди Бернем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВеликобритания

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