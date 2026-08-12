Стремление Великобритании восстановить военные контакты с Россией на высоком уровне напрямую связано с текущей обстановкой в зоне специальной военной операции. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что планы Киева и его западных кураторов на новое контрнаступление были сорваны после начала массированных ударов со стороны ВС РФ. По его словам, атаки вглубь российской территории, которые проводятся в том числе при участии англичан, не принесли ожидаемых результатов, а лишь привели к консолидации и ожесточению российского общества.