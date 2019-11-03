Украине пообещали «печальный сценарий» из-за отказа от авиасообщения с РФ

Директор Агентства социальных коммуникаций Украины Сергей Белашко опубликовал собственный анализ и мнение о перспективах развития авиаотрасли Украины после отказа от авиасообщения с Россией. Белашко поделися размышлениями в собственном Facebook.

Директор украинского Агентства социальных коммуникаций считает, что нынешнее состояние дел нансит экономический и финансовый вред Украине из-за того, что местные перевозчики вынуждены тратить дополнительное время и средства на облет территории РФ.