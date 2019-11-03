Украине пообещали «печальный сценарий» из-за отказа от авиасообщения с РФ

3 ноября 201911:03

Директор Агентства социальных коммуникаций Украины Сергей Белашко опубликовал собственный анализ и мнение о перспективах развития авиаотрасли Украины после отказа от авиасообщения с Россией. Белашко поделися размышлениями в собственном Facebook.

Директор украинского Агентства социальных коммуникаций считает, что нынешнее состояние дел нансит экономический и финансовый вред Украине из-за того, что местные перевозчики вынуждены тратить дополнительное время и средства на облет территории РФ.

На Украине ждут возобновления транспортного сообщения с Россией

По мнению Белашко, если Украина не договорится с Россией о нормализации авиасообщения, в украинской авиаотрасли все пойдет по «весьма печальному сценарию», отмечает Газета.ru.

Белашко спрогнозировал отмену рейсов, сокращение маршрутов и персонала авиакомпаний, снижение налоговых отчислений, ухудшение общего логистического климата в стране.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак объяснил в эфире НСН, как в восстановлении авиасообщения с Россией на Украине заинтересованы олигархи, стоящие за президентом Зеленским.

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