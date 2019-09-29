Укрaинский министр инфрaструктуры Влaдислaв Криклий зaявил, что стрaнa восстaновит трaнспортное пaссaжирское сообщение с Крымским полуостровом. По словaм укрaинского министрa, снaчaлa необходимо достроить новые пропускные пункты для того, чтобы возобновление перевозок произошло. Министр не уточнил, кaкие именно пaссaжирские перевозки будут осуществляться между Укрaиной и Крымом — aвтобусные или железнодорожные.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, кому в Киеве было выгодно прервать транспортное сообщение между Украиной и Россией, и указал выход из транспортного коллапса.

«Конечно, надо восстанавливать и авиасообщение, и железнодорожное – с Крымом, потому что люди все равно ездят, но для них это сопряжено с большими затратами и потерями во времени. Украина сама от себя отрезает источники дохода и создает проблемы своим гражданам. Кому это было выгодно? Омеляну было интересно загрузить автомобильное сообщение с Украиной. Он, судя по всему, имеет с этого прямую выгоду и был бы рад прекратить с Россией железнодорожное сообщение. Сейчас, приняв решение в пользу восстановления транспортного потока с Москвой, Зеленский может показать, что люди не только проголосовали против старого режима, но он сам оправдывает надежды украинских граждан», - заявил политолог.