На Украине ждут возобновления транспортного сообщения с Россией
Украинский политолог и политик в эфире НСН указали на возможности восстановления транспортного сообщения между Россией и Украиной.
Укрaинский министр инфрaструктуры Влaдислaв Криклий зaявил, что стрaнa восстaновит трaнспортное пaссaжирское сообщение с Крымским полуостровом. По словaм укрaинского министрa, снaчaлa необходимо достроить новые пропускные пункты для того, чтобы возобновление перевозок произошло. Министр не уточнил, кaкие именно пaссaжирские перевозки будут осуществляться между Укрaиной и Крымом — aвтобусные или железнодорожные.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, кому в Киеве было выгодно прервать транспортное сообщение между Украиной и Россией, и указал выход из транспортного коллапса.
«Конечно, надо восстанавливать и авиасообщение, и железнодорожное – с Крымом, потому что люди все равно ездят, но для них это сопряжено с большими затратами и потерями во времени. Украина сама от себя отрезает источники дохода и создает проблемы своим гражданам. Кому это было выгодно? Омеляну было интересно загрузить автомобильное сообщение с Украиной. Он, судя по всему, имеет с этого прямую выгоду и был бы рад прекратить с Россией железнодорожное сообщение. Сейчас, приняв решение в пользу восстановления транспортного потока с Москвой, Зеленский может показать, что люди не только проголосовали против старого режима, но он сам оправдывает надежды украинских граждан», - заявил политолог.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв также в беседе с НСН высказал надежду на то, что потепление отношений между Киевом и Москвой со сменой руководства Украины приведет к улучшению транспортной политики и восстановлению железнодорожного сообщения с Россией.
«Нельзя говорить, что совсем нет потепления. Пока еще в кулуарах, но обсуждают и разблокирование Крыма. Есть надежда, что украинские поезда в Крым пойдут раньше, чем через Керченский мост», - предположил он.
Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, зачем Украине закрытие пассажирского сообщения и на кого оно направлено.
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