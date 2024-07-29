Украине пообещали неминуемый дефолт

По его словам, к такому выводу можно прийти после того, как Международное рейтинговое агентство Fitch понизило украинские долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте с «CC» до «C». Дудчак указал на то, что риторика украинской власти по-прежнему не изменилась, а политики занимают свои должности.

Отметил эксперт и то, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по-прежнему наносит визиты в зарубежные страны, в том числе и Китай, где, говоря о восстановлению страны, предлагает официальному Пекину взять шефство над каким-либо украинским городом.

Ранее Еврокомиссия обратилась с призывом к частным кредиторам Украины как можно скорее достичь договоренности с Киевом по реструктуризации задолженности с целью не допустить дефолта страны.

