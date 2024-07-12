СМИ: Еврокомиссия призвала кредиторов не допустить дефолта Украины

Еврокомиссия обратилась с призывом к частным кредиторам Украины, как можно скорее, достичь договоренности с Киевом по реструктуризации задолженности с целью не допустить дефолта страны, сообщает Euractiv.

WSJ: Прекращение выплат украинского долга угрожает дефолтом уже в августе

Как отмечается, ЕК торопит инвесторов для того, чтобы Украина смогла восстановить приемлемый уровень задолженности.

«У Еврокомиссии есть уверенность в том, что в достижении соглашения заинтересованы обе стороны», - подчеркнул источник издания в Брюсселе.

По данным издания Economist, Украина объявит дефолт уже в августе, так как времени на то, чтобы достичь приемлемого соглашения с кредиторами не остаётся.

Ранее в Раде заявили, что Украина фактически находится в состоянии дефолта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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