СМИ: Еврокомиссия призвала кредиторов не допустить дефолта Украины
Еврокомиссия обратилась с призывом к частным кредиторам Украины, как можно скорее, достичь договоренности с Киевом по реструктуризации задолженности с целью не допустить дефолта страны, сообщает Euractiv.
Как отмечается, ЕК торопит инвесторов для того, чтобы Украина смогла восстановить приемлемый уровень задолженности.
«У Еврокомиссии есть уверенность в том, что в достижении соглашения заинтересованы обе стороны», - подчеркнул источник издания в Брюсселе.
По данным издания Economist, Украина объявит дефолт уже в августе, так как времени на то, чтобы достичь приемлемого соглашения с кредиторами не остаётся.
Ранее в Раде заявили, что Украина фактически находится в состоянии дефолта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дрессировщица погибла после нападения медведя в Санкт-Петербурге
- В Москве облили красной краской посольство Чехии
- Депутат Чаплин разъяснил, как будут индексироваться выплаты работающим пенсионерам
- СМИ: Контрактник убил двоих сослуживцев и сбежал из части в Белгородской области
- «Черноголовка» запустит новый бренд детского питания Gipopo на смену Heinz
- В челябинском Златоусте пешеход погибла в ДТП с двумя трамваями
- СМИ: Еврокомиссия призвала кредиторов не допустить дефолта Украины
- На Кипре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
- В Крыму задержали агента спецслужб Украины
- СМИ: На YouTube ухудшится скорость загрузки и качество воспроизведения видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru