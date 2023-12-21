Украине перевели последние полтора миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС

Евросоюз перевел Украине последние полтора миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Еще 950 миллионов долларов Киеву передала Украина. Теперь Киев ожидает принятия нового решения о выделении ЕС на сумму в 50 миллиардов евро, однако его блокирует Венгрия.

Фон дер Ляйен в своей речи отметила, что сторонам следует прийти к согласию, чтобы продолжить помогать Украине.

«Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена», - сказала она.

Ранее днем Евросоюз объявил об отмене санкций против Януковича и его сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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