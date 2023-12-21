Украине перевели последние полтора миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС

Еще 950 миллионов долларов Киеву передала Украина. Теперь Киев ожидает принятия нового решения о выделении ЕС на сумму в 50 миллиардов евро, однако его блокирует Венгрия.

Фон дер Ляйен в своей речи отметила, что сторонам следует прийти к согласию, чтобы продолжить помогать Украине.

«Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена», - сказала она.

Ранее днем Евросоюз объявил об отмене санкций против Януковича и его сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

