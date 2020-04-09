В России готовность Украины отказаться от транзита газа назвали «возней»
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН напомнил Украине, что транзит - это деньги и энергетическая безопасность.
Украина заявила, что готова к остановке транзита российского газа. Как заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, приостановки страна ждет по «худшему сценарию» развития событий с «Северным потоком-2». Он отметил, что газопровод, вероятно, не будет достроен раньше 2021 года.
В свою очередь заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с НСН назвал такое поведение со стороны Украины лишь желанием поддержать собственный имидж.
«Они говорят о том, что готовы законсервировать, утилизировать систему после того, как завершится контракт, если транзита не будет. Напомню, контракт заключен на 5 лет, хотя российская сторона говорила, что готова продлить договор, если это экономически будет выгодно и целесообразно. Украинцы предпочитают педалировать тем, что они - молодцы и готовы жить без транзита. Но транзит для них – это, в первую очередь, энергетическая безопасность и деньги. Поэтому, наверное, надо ставку делать на то, чтобы предлагать конкретные условия, чтобы транзит сохранился. Это ведь все игра, и игра сложная. Им нужно показывать, что они готовы к любым сценариям, все просчитывают. Но в целом это просто возня. И все разговоры – лишь поддержка собственного имиджа», – говорит он.
Эксперт также напомнил, что Россия не поставляет напрямую газ в Украину, он идет туда через европейских трейдеров. Но наличие транзита очень важно, без него поставлять газ дальше физически невозможно.
Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ предложила повысить оптовые цены на газ, предназначенный для продажи населению, на 3 процента с 1 июля текущего года. Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин в эфире НСН отметил актуальность юмористической присказки о повышении цен на нефть и газ в России из-за падения цен на мировом рынке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
- Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн человек