Жадность властей! Эксперты объяснили повышение цен на газ
Эксперт в нефтегазовой отрасли и экономист в эфире НСН поспорили о причинах повышения цен на газ с 1 июля.
Федеральная антимонопольная служба России утвердила повышение оптовых цен на газ для реализации населению на 3% и другим категориям потребителей на 2,99%. Цены повысятся уже с 1 июля 2020 года указано в соответствующем проекте приказа, который опубликован на официальном портале проектов правовых актов. При этом, уточняется, что рост стоимости голубого топлива утвержден для ПАО «Газпром» и его аффилированных лиц.
Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин в беседе с НСН отметил актуальность юмористической присказки о повышении цен на нефть и газ в России из-за падения цен на мировом рынке.
«У нас же именно так – если цены на нефть понижаются, то цены на бензин повышаются. Так и цены на газ понизились [на мировом рынке], вот и цены на газ для российского населения повышаются. Думаю, это сделано для того, чтобы компенсировать потери «Газпрома» на внешнем рынке. Это обыкновенная жадность властей, которые вместо того, чтобы поощрить каким-то образом население в период спада экономической активности из-за коронавируса, обдирают его как липку. Это очень некрасивое поведение российских властей», - сказал Крутихин.
Однако, экономист Денис Ракша отметил, что повышение цен на оптовый газ это закономерное явление перед традиционным 1 июля поднятием стоимости коммунальных платежей.
«В ФАС обращаются те, кто хочет повысить цены на что-то, в частности газовщики. ФАС, в свою очередь, может им разрешить, а может не разрешить… На самом деле, сначала всегда поднимаются оптовые цены, затем поднимаются розничные цены – это обычный алгоритм ежегодного повышения тарифов, который утвержден "тысячу лет назад". Ничего нового в этом нет, ведь 1 июля всегда поднимаются тарифы по ЖКХ. Если проверить, то также можно найти повышение тарифов на электроэнергию, воду, отопление и так далее. Эта новость не про газовщиков и оптовые цены, а про то, что с 1 июля, несмотря на все, что твориться вокруг, тарифы ЖКХ будут подниматься», - заметил Ракша в беседе с НСН.
Отметим, в 2019 году ФАС было утверждено повышение оптовых цен на газ для реализации населению в размере 1,4%, что в два раза ниже предлагаемого повышения в текущем году.
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