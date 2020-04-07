Жадность властей! Эксперты объяснили повышение цен на газ

Федеральная антимонопольная служба России утвердила повышение оптовых цен на газ для реализации населению на 3% и другим категориям потребителей на 2,99%. Цены повысятся уже с 1 июля 2020 года указано в соответствующем проекте приказа, который опубликован на официальном портале проектов правовых актов. При этом, уточняется, что рост стоимости голубого топлива утвержден для ПАО «Газпром» и его аффилированных лиц.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин в беседе с НСН отметил актуальность юмористической присказки о повышении цен на нефть и газ в России из-за падения цен на мировом рынке.

«У нас же именно так – если цены на нефть понижаются, то цены на бензин повышаются. Так и цены на газ понизились [на мировом рынке], вот и цены на газ для российского населения повышаются. Думаю, это сделано для того, чтобы компенсировать потери «Газпрома» на внешнем рынке. Это обыкновенная жадность властей, которые вместо того, чтобы поощрить каким-то образом население в период спада экономической активности из-за коронавируса, обдирают его как липку. Это очень некрасивое поведение российских властей», - сказал Крутихин.

Однако, экономист Денис Ракша отметил, что повышение цен на оптовый газ это закономерное явление перед традиционным 1 июля поднятием стоимости коммунальных платежей.