«Нафтогаз» анонсировал претензии к «Газпрому» на $17,3 миллиарда

Топ-менеджмент компании «Нафтогаз Украины» представил наблюдательному совету «дополнительные вопросы» к российскому «Газпрому» на $17,3 миллиарда. Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передаёт ТАСС.

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По словам Витренко, сейчас одна из главных задача компании — контроль за исполнением транзитного контракта с «Газпромом», чтобы он не сорвался.

Отметим, что заключение этого транзитного контракта стало возможным благодаря отказу сторон от взаимных претензий. Российская сторона также выплатила $2,9 миллиарда в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. После заключения договора в Киеве заявили, что подготовят новые иски.

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ФОТО: РИА Новости
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