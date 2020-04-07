«Нафтогаз» анонсировал претензии к «Газпрому» на $17,3 миллиарда
Топ-менеджмент компании «Нафтогаз Украины» представил наблюдательному совету «дополнительные вопросы» к российскому «Газпрому» на $17,3 миллиарда. Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передаёт ТАСС.
По словам Витренко, сейчас одна из главных задача компании — контроль за исполнением транзитного контракта с «Газпромом», чтобы он не сорвался.
Отметим, что заключение этого транзитного контракта стало возможным благодаря отказу сторон от взаимных претензий. Российская сторона также выплатила $2,9 миллиарда в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. После заключения договора в Киеве заявили, что подготовят новые иски.
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