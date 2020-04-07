«Нафтогаз» анонсировал претензии к «Газпрому» на $17,3 миллиарда

По словам Витренко, сейчас одна из главных задача компании — контроль за исполнением транзитного контракта с «Газпромом», чтобы он не сорвался.

Отметим, что заключение этого транзитного контракта стало возможным благодаря отказу сторон от взаимных претензий. Российская сторона также выплатила $2,9 миллиарда в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. После заключения договора в Киеве заявили, что подготовят новые иски.

