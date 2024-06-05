Украина заявила об аресте связанных с РФ активов на $1 млрд

Речь идет о сумме в 38 миллиардов гривен (около $943 млн). Об этом заявил начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Андрей Рубель. По его словам, арестованы вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа. Их передали армии Украины.

Ранее стало известно, что Запад рассматривают возможность предоставлять Киеву кредит, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

