Украина заявила об аресте связанных с РФ активов на $1 млрд
На Украине арестованы активы, связанные с Россией, сообщает «РБК-Украина».
Речь идет о сумме в 38 миллиардов гривен (около $943 млн). Об этом заявил начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Андрей Рубель. По его словам, арестованы вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа. Их передали армии Украины.
Ранее стало известно, что Запад рассматривают возможность предоставлять Киеву кредит, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru