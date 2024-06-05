США: Запад планирует дать Украине кредит за счет средств России

Запад рассматривают возможность предоставлять Киеву кредит, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных российских активов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина США Джанет Йеллен.

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Такая возможность обсуждается от G7. Инициативу планируется доработать и представить лидерам на предстоящей встрече объединения.

Тем временем, ЕС обсудит 5 июня использование российских активов для помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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