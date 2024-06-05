США: Запад планирует дать Украине кредит за счет средств России
5 июня 202405:18
Запад рассматривают возможность предоставлять Киеву кредит, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных российских активов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина США Джанет Йеллен.
Такая возможность обсуждается от G7. Инициативу планируется доработать и представить лидерам на предстоящей встрече объединения.
Тем временем, ЕС обсудит 5 июня использование российских активов для помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru