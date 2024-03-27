Украина заявила о намерении получить помощь от Банка развития Совета Европы

Украинские власти намерены в ближайшем будущем получить от Банка развития Совета Европы денежную помощь в размере 100 млн евро в рамках проекта «HOME. Компенсация за уничтоженное имущество». Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство финансов Украины.

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Отмечается, что проект утвержден административным советом 25-26 марта 2024 года. По данным Минфина Украины, полученные средства потратят на компенсации более чем за 2000 жилищных сертификатов для тех, кто утратил жилье в результате боевых действий в последние два года.

По словам замминистра финансов Украины Ольги Зыковой, жилищный сектор — один из самых пострадавших. Всего планируется выплатить компенсации 5700 гражданам Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил Министерству обороны подготовить новый пакет военной помощи для Киева.

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ФОТО: РИА Новости
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