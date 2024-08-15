В данном населенном пункте украинские войска появились 9-10 августа. По словам мужчины, огонь велся с танков по окнам домов. Когда Скибин позже вышел на улицу, то увидел, что «были окна разбиты, все расстреляно, все подбитое».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

