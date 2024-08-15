Житель Мартыновки заявил, что ВСУ специально обстреливали дома мирных жителей
Вооруженные силы Украины, напавшие на Курскую область, специально обстреливали дома мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя села Мартыновка Виталия Скибина.
В данном населенном пункте украинские войска появились 9-10 августа. По словам мужчины, огонь велся с танков по окнам домов. Когда Скибин позже вышел на улицу, то увидел, что «были окна разбиты, все расстреляно, все подбитое».
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мошеловка»: Мошенники перед 1 сентября используют легенду о распродажах
- Украина заявила, что создаст «зону безопасности» в Курской области
- Житель Мартыновки заявил, что ВСУ специально обстреливали дома мирных жителей
- Финляндия ведет переговоры о продаже Helsinki Hall, принадлежащей россиянам
- «Реал» в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА
- Чернышов впервые вышел в свет после смерти Заворотнюк
- Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах президента США
- Вэнс: США нужно перестать играть в полицейских мира
- СМИ: Британия пытается убедить союзников позволить Киеву бить Storm Shadow по РФ
- Омбудсмен Украины рассказал об обсуждении обмена пленными в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru