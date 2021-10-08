Украина запустит спутник для контроля за ополчением Донбасса

Украина намерена в декабре вывести на околозе6мную орбиту спутник «Сич-2-30» для контроля за перемещением военной техники ополченцев в Донбассе. Об этом объявил руководитель Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

По его словам, необходим один снимок разрешением в 50 сантиметров, чтобы установить вид, например, артиллерийской системы, после чего спутник уже будет отслеживать, куда она перемещается. По аналогии будет вестись отслеживание морских судов.

В целом в рамках космической программы Украины предполагается запустить семь спутников – помимо «Сич» еще шесть аппаратов дистанционного зондирования Земли. Украинский спутник будет использоваться в рамках программы «Коперникус», которая предполагает обмен данными, полученными с орбиты.