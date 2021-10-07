«Злой бог Украины». Политолог объяснил, почему Зеленский не поздравит Путина
Поздравления между главами государств возможны лишь при наличии партнерских отношений, заявил Евгений Минченко.
Поздравления между главами государств являются частью партнерских отношений, однако исключением из этого правила станет президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение выразил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко. Ранее президента России Владимира Путина поздравили с днем рождения лидеры Турции, Азербайджана, Таджикистана. Первым Путину позвонил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Зеленский, я думаю, не будет, потому что вся современная украинская государственность после 2014 года построена на культе Путина. У них, правда, Путин – это злой бог, но всё равно это бог Украины, от которого всё ведется. Соответственно, такого злого бога никто не поздравляет. Президент США Джо Байден, наверное, отправит официальное поздравление, там для этого протокол есть. Насчет звонка не уверен. Тем более дата не юбилейная, я думаю, самое главное будет через год, на 70 лет», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».
По мнению Минченко, тот факт, что Путина уже поздравили президенты нескольких государств СНГ и турецкий лидер, свидетельствует о деловых связях между странами.
«Поздравляют главы государств, у которых есть много совместных дел с Россией. Я считаю, тут нет никаких проблем. И вообще, часто бывает, что мы поздравляем и неприятных нам людей, просто по должности обязаны. Как, например, это бывает между главами государств. Нравится, не нравится, а это партнерская сторона – изволь позвонить или хотя бы написать», - напомнил политолог.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что запуск «Северного потока-2» может произойти до дня рождения российского президента 7 октября, но призвал не концентрироваться на этой дате.
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