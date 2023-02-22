Украина запросит у Турции и ООН переговоры о продлении зерновой сделки
Украина на этой неделе запросит у Турции и ООН переговоры о продлении зерновой сделки. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васько, передает Reuters.
По его словам, Киев попросит продлить сделку не на 120 дней, а как минимум на год, а также включить в сделку порты Николаева.
При этом активные переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 марта начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
До этого США призвали Россию активизировать взаимодействие в рамках договоренностей о вывозе продовольствия с Украины, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привел данные о том, что до 46% украинской сельхозпродукции оседает в странах Европы и не доходит до бедных стран Африки, сообщает НСН.
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