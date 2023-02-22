Украина запросит у Турции и ООН переговоры о продлении зерновой сделки

Украина на этой неделе запросит у Турции и ООН переговоры о продлении зерновой сделки. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васько, передает Reuters.

По его словам, Киев попросит продлить сделку не на 120 дней, а как минимум на год, а также включить в сделку порты Николаева.