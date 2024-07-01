За полгода в бюджет Украины поступило $14 млрд из внешних источников
Бюджет Украины получил 14 миллиардов долларов в первой половине 2024 года от внешних источников, сообщило Министерство финансов страны.
Указывается, что крупнейшими донорами стали Евросоюз, Япония, Канада, а также МВФ. Внутренние облигации принесли стране еще почти 6,5 миллиарда долларов.
При этом страны Евросоюза не достигли договоренности о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции саммита ЕС. По его словам, это решение может быть принято в ближайшие недели, чтобы была возможность предоставить средства Украине уже до конца года.
Инициатива о передаче средств исходила от властей Соединенных Штатов. Там считают, что Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За полгода в бюджет Украины поступило $14 млрд из внешних источников
- Режиссер Стахелски анонсировал съёмки нового «Горца»
- СМИ: Норвегия запретила продажу последнего частного участка земли на Шпицбергене
- Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 22 человек
- ВСУ обстреляли из танка село в Харьковской области
- СМИ: Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России
- В России за диверсию на железной дороге осудили двух граждан Казахстана
- Всероссийский Бажовский фестиваль соберет 60 тысяч человек под Челябинском
- Третья ракетка мира Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча
- В Греции ввели шестидневную рабочую неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru