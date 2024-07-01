За полгода в бюджет Украины поступило $14 млрд из внешних источников

Бюджет Украины получил 14 миллиардов долларов в первой половине 2024 года от внешних источников, сообщило Министерство финансов страны.

Указывается, что крупнейшими донорами стали Евросоюз, Япония, Канада, а также МВФ. Внутренние облигации принесли стране еще почти 6,5 миллиарда долларов.

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При этом страны Евросоюза не достигли договоренности о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции саммита ЕС. По его словам, это решение может быть принято в ближайшие недели, чтобы была возможность предоставить средства Украине уже до конца года.

Инициатива о передаче средств исходила от властей Соединенных Штатов. Там считают, что Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияЕвросоюзУкраина

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