За полгода в бюджет Украины поступило $14 млрд из внешних источников

При этом страны Евросоюза не достигли договоренности о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции саммита ЕС. По его словам, это решение может быть принято в ближайшие недели, чтобы была возможность предоставить средства Украине уже до конца года.

Инициатива о передаче средств исходила от властей Соединенных Штатов. Там считают, что Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны, передает «Радиоточка НСН».



