Украина закрыла свои порты для российских судов
На Украине вступил в силу закон, который запрещает доступ российским судам во внутренние воды страны. Он начал действовать с 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.
«Запрещен вход на территорию Украины судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях», — цитирует документ Газета.ru.
В соответствии с принятым законом российским судам запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичные ограничения распространяются на каботажные грузовые рейсы во внутренних водах страны, сообщает RT.
Украинские внутренние речные водные пути проходят по рекам Днестр, Дунай, Днепр и ряду других, пишут «Известия».
Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота РФ, вице-адмирал Петр Святашов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из двух планируемых к строительству военно-морских баз в Очакове и Бердянске Украине фактически предстоит создать только одну, но имеющегося флота не хватит даже для неё.
«В Очакове давно существует центр подготовки подводных сил и средств или подводных диверсантов, ещё со времён Советского союза. Там давно построена база, которую они могут усовершенствовать без больших затрат. Тем более, там давно уже находятся американцы, уже завезено оборудование, в том числе и разведывательное. С Очаковом, думаю, уже в следующем году завершат. А вот для другой базы потребуется время, проект», - рассказал он.
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