Украина закрыла свои порты для российских судов

«Запрещен вход на территорию Украины судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях», — цитирует документ Газета.ru.

В соответствии с принятым законом российским судам запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичные ограничения распространяются на каботажные грузовые рейсы во внутренних водах страны, сообщает RT.

Украинские внутренние речные водные пути проходят по рекам Днестр, Дунай, Днепр и ряду других, пишут «Известия».

Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота РФ, вице-адмирал Петр Святашов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из двух планируемых к строительству военно-морских баз в Очакове и Бердянске Украине фактически предстоит создать только одну, но имеющегося флота не хватит даже для неё.

«В Очакове давно существует центр подготовки подводных сил и средств или подводных диверсантов, ещё со времён Советского союза. Там давно построена база, которую они могут усовершенствовать без больших затрат. Тем более, там давно уже находятся американцы, уже завезено оборудование, в том числе и разведывательное. С Очаковом, думаю, уже в следующем году завершат. А вот для другой базы потребуется время, проект», - рассказал он.

