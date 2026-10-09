СМИ: США завершают подготовку к возобновлению боевых действий в Иране

По данным издания, в документе не указана конкретная дата ударов, а глава государства Дональд Трамп пока не принял окончательного решения. Как говорят американские и израильские источники, атаки могут возобновиться до промежуточных выборов в США 3 ноября или до выборов в Израиле 27 октября.

Вашингтон намерен провести массированные бомбардировки энергетических и ядерных объектов и другой инфраструктуры Ирана. Это может привести к новому витку цен на нефть, что скажется на результатах выборов в США.

Ранее Трамп высказался о перспективах завершения конфликта с Ираном. Выступая на мероприятии в штате Мэриленд, он заявил, что США завершат конфликт с Ираном «по-хорошему или не очень», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

