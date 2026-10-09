СМИ: Жители красноярского Севера пожаловались на угрозу голода
На угрозу голода пожаловались жители красноярского Севера, сообщает Daily Storm.
Местные жители находятся в шоковом состоянии от цен на свежие фрукты, овощи, молоко и яйца. Поселок Тура и деревни Эвенкийского округа с лета живут в изоляции из-за обмеления реки Нижней Тунгуски, по которой ходили корабли с провизией. В настоящее время полки в магазинах полупустые, а некоторые торговые точки были вынуждены закрыться.
Люди выживают в жестких условиях, так как в магазинах негласно вводят нормы продажи товаров в одни руки, а из-за дефицита продуктов питания в двух школах отменяли горячие обеды.
По словам чиновников, ситуация находится под контролем, а продукты длительного хранения завезены. При этом краевая прокуратура направила материалы в СКР для заведения уголовного дела о халатности. В ведомстве считают, что Агентство по развитию северных территорий вовремя не организовало авиадоставку продуктов и субсидирование.
Ранее в ООН заявили, что вынуждены забирать продовольствие у голодных ради умирающих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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