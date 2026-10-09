Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев, защита отечетченных дата-центров в первую очередь зависит от собственников компаний. Депутат считает, что российскому бизнесу давно разрешили выстроить свою систему ПВО для защиты объектов, но пока не видно антидроновых сетей и наблюдательных отрядов.

«Можно было со стопроцентной уверенностью предполагать, что враг начнет бить по российским дата-центрам», так как их местоположение хорошо известно, указал парламентарий. «Между тем, страна ведет тяжелую войну, и странно делать вид, будто предпринимательского сообщества это не коснется. Участвовать придется всем, пока мы, наконец, не раздавим украинскую нацистскую гадину», — подчеркнул Журавлев.

Ранее беспилотная атака стала причиной пожара в дата-центре «Яндекса» в Рязанской области. Инцидент затронул часть инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

