Она заявила о способности «за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих» с целью закрыть Балтийское море в течение нескольких часов.

Дипломат считает, что ограничение судоходства в этом районе может негативно сказаться не только на военных возможностях Москвы, но и на ее экспортных поставках. Издание отмечает, что речь идет о сценарии в случае возможного нападения РФ и задействования статьи 5, а не о планах НАТО немедленно блокировать Финский залив.

Ранее президент Финляндии заявил, что новый мировой порядок установится к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

