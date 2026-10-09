Эстония: НАТО может за несколько часов перекрыть Финский залив для РФ
Североатлантический альянс располагает возможностями для быстрого усиления группировки в Балтийском регионе и потенциального ограничения российского судоходства в Финском заливе, сообщила The Times министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Она заявила о способности «за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих» с целью закрыть Балтийское море в течение нескольких часов.
Дипломат считает, что ограничение судоходства в этом районе может негативно сказаться не только на военных возможностях Москвы, но и на ее экспортных поставках. Издание отмечает, что речь идет о сценарии в случае возможного нападения РФ и задействования статьи 5, а не о планах НАТО немедленно блокировать Финский залив.
Ранее президент Финляндии заявил, что новый мировой порядок установится к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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