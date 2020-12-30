На Украине судам под российским флагом запретили проход по рекам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий проход судов под российским флагом по водоёмам внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Закон «О внутреннем водном транспорте», поддержанный Верховной радой в начале декабря, регулирует судоходство на внутренних водных путях государства. В частности, запрещён заход судов, принадлежащих «государству-агрессору», а также гражданам и юрлицам, попадающим под действие санкций украинских властей.

Кроме того, закон нормирует вопросы затонувшего на внутренних водных путях имущества, а также ответственности судовладельцев за допущенные нарушения.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявляли, что благодаря принятию закона «О внутреннем водном транспорте» станет возможным возрождение речных перевозок как наиболее дешёвого и экологичного способа перевозки, а также создание эффективной речной логистики.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СудноВладимир ЗеленскийУкраина
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