На Украине судам под российским флагом запретили проход по рекам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий проход судов под российским флагом по водоёмам внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
Закон «О внутреннем водном транспорте», поддержанный Верховной радой в начале декабря, регулирует судоходство на внутренних водных путях государства. В частности, запрещён заход судов, принадлежащих «государству-агрессору», а также гражданам и юрлицам, попадающим под действие санкций украинских властей.
Кроме того, закон нормирует вопросы затонувшего на внутренних водных путях имущества, а также ответственности судовладельцев за допущенные нарушения.
Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявляли, что благодаря принятию закона «О внутреннем водном транспорте» станет возможным возрождение речных перевозок как наиболее дешёвого и экологичного способа перевозки, а также создание эффективной речной логистики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru