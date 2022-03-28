В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море

«28 марта 2022 года недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеада была обнаружена мина, куда была оперативно направлена команда подводной обороны. Мина была взята под контроль, началась операция по ее нейтрализации», — цитирует сообщение ТАСС.

В минувшую субботу в проливе Босфор был найден похожий на мину предмет. Как выяснилось, находка оказалась миной старого образца, специалисты нейтрализовали устройство, напоминает RT. До этого Минобороны Турции заявило, что предпринимает меры после появления информации о дрейфующих в Черном море украинских минах, пишет Газета.ру.

