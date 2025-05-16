Украина вышла из соглашения с Россией о таможенном сотрудничестве

Правительство Украины прекратило действие межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере, действовавшее с 24 июня 1993 года.

О прекращении таможенного сотрудничества сообщил в своем Telegram-канале представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.