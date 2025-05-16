Украина вышла из соглашения с Россией о таможенном сотрудничестве

Правительство Украины прекратило действие межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере, действовавшее с 24 июня 1993 года.

О прекращении таможенного сотрудничества сообщил в своем Telegram-канале представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Соглашение больше 30 лет регулировало взаимодействие в таможенной сфере между двумя странами. Причины решения Украины выйти из соглашения Мельничук не пояснил.

В октябре 2003 года Россия разорвала соглашение с Украиной о пограничном сотрудничестве.



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ФОТО: РИА Новости
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