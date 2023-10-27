Россия разорвала соглашение с Украиной о пограничном сотрудничестве

«Действие соглашения ... о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу ... прекращено 11 октября», — указано в документе.

Соглашение было подписано в Донецке 18 октября 2011 года, напоминает РЕН ТВ.

Кроме того, прекратило действие соглашение правительств двух стран о научно-техническом сотрудничестве. Документ, подписанный в Москве 27 августа 1996 года, перестал действовать 15 октября, пишет RT. Соглашение предусматривало разработку и воплощение научно-технических программ и проектов, создание совместных организаций и инновационных предприятий, взаимное участие специалистов в разработках.

