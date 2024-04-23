Украина вышла из нескольких соглашений с РФ и Белоруссией в рамках СНГ

По его словам, речь идёт о соглашении о модернизации гражданской авиации, о согласованном развитии международных транспортных коридоров и о гармонизации требований к международным автомобильным перевозчикам.

Кроме того, Украина вышла из межправительственных соглашений с Россией о сотрудничестве пограничных областей двух государств, и о межрегиональном и пограничном сотрудничестве.

Также Киев прекратил действие заключенного с Минском межправительственного соглашения о сотрудничестве в области государственных испытаний и охраны сортов растений.

Ранее президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение о безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

