Украина высчитала новый тариф для России за транзит газа в Европу
Государственная компания «Нафтогаз Украины» определилась с величиной тарифа на транзит российского газа в страны ЕС по украинской территории в течение следующих пяти лет, проинформировали в пресс-службе «Нафтогаза».
«На период 2020—2024 годов при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей газотранспортной системы Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубометров на 100 километров, а при бронировании 90 млрд кубометров — 2,56 доллара за одну тысячу кубометра на 100 километров», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019. В четверг, 19 сентября, в Брюсселе с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии состоялись трёхсторонние переговоры по вопросу транзита российского газа через Украину. На данный момент Киев приобретает газовое топливо по реверсу из Венгрии, Польши и Словакии, отмечает «URA.RU». После переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва готова доказать Киеву экономическую выгоду и эффективность прямых поставок российского газа, сообщает RT.
Ранее в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что мешает Украине и России договорится о транзите газа.
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