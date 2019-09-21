Украина высчитала новый тариф для России за транзит газа в Европу

Государственная компания «Нафтогаз Украины» определилась с величиной тарифа на транзит российского газа в страны ЕС по украинской территории в течение следующих пяти лет, проинформировали в пресс-службе «Нафтогаза».

«На период 2020—2024 годов при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей газотранспортной системы Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубометров на 100 километров, а при бронировании 90 млрд кубометров — 2,56 доллара за одну тысячу кубометра на 100 километров», — говорится в официальном сообщении.