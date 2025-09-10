Украина ввела санкции против компаний и физлиц из РФ, Китая и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 83 человек и 114 компаний, зарегистрированных в России, Белоруссии, Китае, Германии, Великобритании и ряде других стран. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В киевской администрации уточнили, что меры синхронизированы с санкционной политикой Великобритании и направлены против лиц и организаций, связанных с российским ВПК, теневым флотом и энергетическим сектором.