Украина ввела санкции против компаний и физлиц из РФ, Китая и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 83 человек и 114 компаний, зарегистрированных в России, Белоруссии, Китае, Германии, Великобритании и ряде других стран. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В киевской администрации уточнили, что меры синхронизированы с санкционной политикой Великобритании и направлены против лиц и организаций, связанных с российским ВПК, теневым флотом и энергетическим сектором.

СМИ: Франция и Германия предложили ЕС санкции против «Лукойла»

В список вошли компании из разных отраслей. Среди российских — «Ситроникс КТ», «СИНТО», «Балтинфоком», «Би Питрон», страховая компания «Согласие», «Группа Консул», «Стройсервис», «Сургутинвестнефть», а также корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Ограничения затронули и белорусскую фирму «Точная механика».

Под санкции попали девять компаний из Китая, включая GSK CNC Equipment Co Ltd и Shanghai New Chess International Logistics, а также британская Rosneft Marine Limited, немецкая EK-Company и швейцарская Rhodania Shipping.

Меры коснулись и 83 физических лиц — граждан России, Украины, Турции, Казахстана и Великобритании. Ограничения включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых и культурных соглашений, запрет на визиты и сотрудничество, а также лишение украинских государственных наград, передает «Радиоточка НСН».

