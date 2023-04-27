ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области
27 апреля 202317:37
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суджанский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в результате обстрела обесточенными оказались села Горналь и Гуево. По словам Старовойта, никто не пострадал.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом ВСУ оказалось село Вознесеновка. По данным Гладкова, были повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, сообщает «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru