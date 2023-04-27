ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суджанский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в результате обстрела обесточенными оказались села Горналь и Гуево. По словам Старовойта, никто не пострадал.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом ВСУ оказалось село Вознесеновка. По данным Гладкова, были повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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