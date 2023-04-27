ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области

Он отметил, что в результате обстрела обесточенными оказались села Горналь и Гуево. По словам Старовойта, никто не пострадал.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом ВСУ оказалось село Вознесеновка. По данным Гладкова, были повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, сообщает «Радиоточка НСН».

