Украина внесла автокомпанию Geely в международный список «спонсоров войны»

Такое решение связано с тем, что автокомпания реализует свои машины на российском рынке.

Накануне стало известно, что в России в мае текущего года был реализован 72 171 новый легковой автомобиль.

Бестселлером стали автомобили марки Lada, в ТОП-5 по продажам также вошли бренды Chery, Haval, Geely и Kia, отмечает RT.

