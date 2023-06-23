Украина внесла автокомпанию Geely в международный список «спонсоров войны»

Украина внесла китайского автопроизводителя Geely в международный список «спонсоров войны».

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Такое решение связано с тем, что автокомпания реализует свои машины на российском рынке.

Накануне стало известно, что в России в мае текущего года был реализован 72 171 новый легковой автомобиль.

Бестселлером стали автомобили марки Lada, в ТОП-5 по продажам также вошли бренды Chery, Haval, Geely и Kia, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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